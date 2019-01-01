В Азербайджане повысили акцизные ставки на импорт легковых автомобилей

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня акцизные ставки на импорт легковых автомобилей, ввозимых в Азербайджан, увеличились.

Как сообщает Report, при объеме двигателя до 2 000 кубических сантиметров - за каждый кубический сантиметр объема двигателя будет взиматься 0,30 маната (сейчас - 0,20 маната).

При объеме двигателя до 3 000 кубических сантиметров будет взиматься 600 манатов (сейчас 400 манатов) + 5 манатов (сейчас 3 маната) за каждый кубический сантиметр для части 2 001-3 000 кубических сантиметров объема двигателя, при объеме двигателя до 4 000 кубических сантиметров - 5 600 манатов (сейчас 3 400 манатов) + 13 манатов (сейчас 8 манатов) за каждый кубический сантиметр для части 3 001-4 000 кубических сантиметров объема двигателя, при объеме двигателя до 5 000 кубических сантиметров - 18 600 манатов (сейчас 11 400 манатов) + 35 манатов (сейчас 20 манатов) за каждый кубический сантиметр для части 4 001-5 000 кубических сантиметров объема двигателя, при объеме двигателя свыше 5 000 кубических сантиметров - 53 600 манатов (сейчас 31 400 манатов) + 70 манатов (сейчас 40 манатов) за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя свыше 5 000 кубических сантиметров.