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В Азербайджане повышены социальные пособия

В Азербайджане повышены социальные пособия Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размеров социальных пособий, президентских стипендий и стипендий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые свои указы и распоряжения в связи с этим.
Финансы
12 июня 2025 г. 17:08
В Азербайджане повышены социальные пособия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об увеличении размеров социальных пособий, президентских стипендий и стипендий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые свои указы и распоряжения в связи с этим.

Как сообщает Report, размеры социальных пособий, президентских стипендий и прочих выплат будут повышены с 1 июля 2025 года.

Размеры социальных пособий установлены следующим образом:

- лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 81–100 % - 300 манатов, лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 61–80 % - 250 манатов, лицам, которым установлена инвалидность в связи с нарушением функций организма на 31–60 % - 180 манатов;

- по случаю потери кормильца - 140 манатов;

- детям военнослужащих срочной действительной военной службы - 140 манатов;

- опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 140 манатов;

- малообеспеченным семьям с детьми до одного года - 140 манатов на каждого ребенка;

- женщинам, имеющим более пяти детей - 140 манатов на каждого ребенка;

- на усыновленного ребенка (за исключением детей с установленной инвалидностью до 18 лет) - 240 манатов;

- за воспитание ребенка с установленной инвалидностью до 18 лет, переданного в приемную семью: на ребенка в возрасте 0–6 лет - 500 манатов, на ребенка в возрасте 7–13 лет - 600 манатов, на ребенка в возрасте 14–18 лет - 650 манатов;

- по случаю рождения ребенка - 600 манатов;

- на погребение - 600 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial müavinətlər, Prezident təqaüdləri və fəxri adlara görə təqaüdlər artırılıb

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