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В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады работников, не являющихся госслужащими

В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады работников, не являющихся госслужащими В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады государственных служащих.
Финансы
27 декабря 2024 г. 12:39
В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады работников, не являющихся госслужащими

В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады работников госорганов, которые не имеют статус госслужащих.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение.

Согласно решению, с 1 января 2025 года будут повышены месячные должностные оклады работников госорганов, не являющихся государственными служащими (регистратор, контролер, хозяйственный работник, уборщица, дворник, садовник, сторож, кочегар, рабочий без квалификационного разряда и др.).

Для работников госорганов высшей категории зарплаты повышены с 400 до 460 манатов, 1-й категории - с 385 до 445 манатов, 2-й и 3-й категорий - с 365 до 425 манатов, 4-й и 5-й категорий - с 345 до 400 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət qulluqçusu olmayan şəxslərin aylıq vəzifə maaşları artırılıb

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