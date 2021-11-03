В Азербайджане повышена налоговая ставка для незарегистрированных предпринимателей

Отныне физические лица, не состоящие на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщиков, облагаются налогом по 5%-ной ставке без вычета расходов из доходов от представления товаров, указанных в статье 3.5 закона Азербайджанской Республики "О безнал

Физические лица, занятые приемом вторсырья, заготовкой сельхозпродукции и пр., но не состоящие на учете в налоговом органе, будут облагаться налогом по 5%-ной ставке (от общих доходов без вычета расходов). Список этих видов деятельности определен в статье 3.5 закона Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах".

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс Азербайджана.

Согласно действующему законодательству налоговая ставка для этих физических лиц составляет 2%.