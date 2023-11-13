В Азербайджане потребителям возвращена часть НДС на сумму более 126 млн манатов

В январе-октябре 2023 года потребителям, являющимся физическими лицами, было возвращено 126,6 млн манатов НДС, уплаченного за товары, общественное питание и медицинскую деятельность (за исключением продажи нефтепродуктов и газа, автомобилей, алкогольных н

В январе-октябре 2023 года потребителям, являющимся физическими лицами, было возвращено 126,6 млн манатов НДС, уплаченного за товары, общественное питание и медицинскую деятельность (за исключением продажи нефтепродуктов и газа, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, успешно реализуемый в Азербайджане проект ƏDV geri al дает важные результаты в обеспечении прозрачности экономики.

Через 30 дней с даты печати чека, при безналичной оплате за приобретенные товары и оказанные услуги потребителям возвращается 17,5% НДС, а при наличном расчете - 5%, которые размещаются в виртуальном "кошельке" электронного кабинета получателя.