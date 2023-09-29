В Азербайджане потребителям возвращена часть НДС на сумму 461 млн манатов

С момента внедрения в Азербайджане проекта “возврат НДС” до 1 сентября текущего года потребителям, зарегистрированным на портале edvgerial.az, по более чем 1 млрд кассовых чеков возвращена часть НДС на сумму 461,2 млн манатов, а за январь-август текущего

С момента внедрения в Азербайджане проекта “возврат НДС” до 1 сентября текущего года потребителям, зарегистрированным на портале edvgerial.az, по более чем 1 млрд кассовых чеков возвращена часть НДС на сумму 461,2 млн манатов, а за январь-август текущего года - на сумму 99,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, для возврата части НДС за приобретенные на сегодняшний день товары, на портале www.edvgerial.az зарегистрировано около 2,4 млн пользователей.

За 8 месяцев 70,3% возвращенных средств было выплачено за товары, приобретенные за безналичную оплату, а 29,7% - за товары, приобретенные за наличные средства.