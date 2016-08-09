В Азербайджане потребительское кредитование упало до 2-летнего минимума

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ По состоянию на 1 июля объем кредитных вложений в домашнее хозяйство в Азербайджане составил 6 911,9 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, в месячном исчислении кредитование в этом направлении сократилось на 20,8 млн. манатов или 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 972,7 млн. манатов или 12,3%, а с начала года - на 1 471,7 млн. манатов или 17,6%.

Согласно отчету, среди направленных на домашнее хозяйство кредитов 1 588,4 млн. манатов выдано на строительство и покупку недвижимости, включая ипотечное кредитование. Объем этих кредитов по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,95% или 14,9 млн. манатов, с начала года - на 46,0 млн. манатов или 2,98%, а в годовом исчислении - на 225,0 млн. манатов или 16,5%.

Удельный вес кредитных вложений в домашнее хозяйство в кредитах, вложенных в экономику страны, снизился на 0,6 процентных пункта и составил 37,5%.

Отметим, что на 1 июля объем кредитных вложений в домашнее хозяйство упал до двухлетнего минимума. Так, показатель на 1 июля прошлого года являлся самым низким с 1 июля 2014 года. Тогда объем кредитов в этой области составил 6 819,9 млн. манатов, начал расти с июля и на 1 августа составил 6 986,1 млн. манатов.