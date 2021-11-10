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В Азербайджане на дополнительную занятость потратят 272 млн манатов

В Азербайджане на дополнительную занятость потратят 272 млн манатов В следующем году в рамках адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в Азербайджане из госбюджета будет выделено 258 миллионов манатов.
Финансы
10 ноября 2021 г. 12:15
В Азербайджане на дополнительную занятость потратят 272 млн манатов

В следующем году в рамках адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в Азербайджане из госбюджета будет выделено 258 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, министр отметил, что для исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии занятости на 2020-2025 годы, расширения охвата занятых людей, организации с этой целью дополнительной занятости в бюджете предусмотрены средства в размере 272 млн. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il büdcədən əlavə məşğulluq üçün 272 milyon manat xərclənəcək

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