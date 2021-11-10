В Азербайджане на дополнительную занятость потратят 272 млн манатов

В следующем году в рамках адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в Азербайджане из госбюджета будет выделено 258 миллионов манатов.

В следующем году в рамках адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в Азербайджане из госбюджета будет выделено 258 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, министр отметил, что для исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии занятости на 2020-2025 годы, расширения охвата занятых людей, организации с этой целью дополнительной занятости в бюджете предусмотрены средства в размере 272 млн. манатов.