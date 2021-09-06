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Поступления в госбюджет по линии таможенных органов выросли на 6%

Поступления в госбюджет по линии таможенных органов выросли на 6% В январе-августе этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) составили 2 810,056 млн манатов.
Финансы
6 сентября 2021 г. 11:10
Поступления в госбюджет по линии таможенных органов выросли на 6%

В январе-августе этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) составили 2 810,056 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 17,7% - до 762,459 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) сократились на 1,6% - до 1 913,105 млн манатов, по акцизам выросли на 18,3% - до 106,388 млн манатов, по дорожному налогу - на 16,4% - до 28,102 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə büdcə daxilolmaları 6% artıb

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