О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане поступления в госбюджет по линии таможенных органов выросли на 3%

В Азербайджане поступления в госбюджет по линии таможенных органов выросли на 3% В январе-июле этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана составили 2 424,033 млн манатов.
Финансы
6 августа 2021 г. 16:12
В Азербайджане поступления в госбюджет по линии таможенных органов выросли на 3%
Report.az

В январе-июле этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана составили 2 424,033 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 15,6% - до 657,017 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) сократились на 2,5% - до 1 649,757 млн манатов, по акцизам выросли на 18,15% - до 92,737 млн манатов, по дорожному налогу - на 13,8% - до 24,52 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's Customs Committee posts 3% increase in budget transfers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xəttilə büdcə daxilolmaları 3% artıb

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi