В Азербайджане поступления в госбюджет по линии таможенных органов выросли на 3%

В январе-июле этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана составили 2 424,033 млн манатов.

В январе-июле этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана составили 2 424,033 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 15,6% - до 657,017 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) сократились на 2,5% - до 1 649,757 млн манатов, по акцизам выросли на 18,15% - до 92,737 млн манатов, по дорожному налогу - на 13,8% - до 24,52 млн манатов.