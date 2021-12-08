В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов выросли на 10%

В январе-ноябре этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 3 937,479 млн манатов.

В январе-ноябре этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 3 937,479 млн манатов.

Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 18,8%, до 1 084,459 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 6,2%, до 2 666,608 млн манатов, по акцизам - на 14,3%, до 146,452 млн манатов, по дорожному налогу - на 19,9%, до 39,958 млн манатов.