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В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов сократились на 5%

В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов сократились на 5% В январе-феврале этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 959,342 млн манатов.
Финансы
12 марта 2024 г. 15:56
В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов сократились на 5%

В январе-феврале этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 959,342 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 4,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За последний год поступления от таможенных пошлин выросли на 11,5% - до 269,754 млн манатов, от налога на добавленную стоимость (НДС) снизились на 10,9% - до 649,103 млн манатов, от акцизов - выросли на 13,5% - до 33,779 млн манатов, от дорожного налога сократились на 23,7% - до 6,706 млн манатов.

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