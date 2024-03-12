В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов сократились на 5%

В январе-феврале этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 959,342 млн манатов.

В январе-феврале этого года поступления в бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) составили 959,342 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 4,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За последний год поступления от таможенных пошлин выросли на 11,5% - до 269,754 млн манатов, от налога на добавленную стоимость (НДС) снизились на 10,9% - до 649,103 млн манатов, от акцизов - выросли на 13,5% - до 33,779 млн манатов, от дорожного налога сократились на 23,7% - до 6,706 млн манатов.