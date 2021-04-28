В Азербайджане поступления по взносам на соцстрахование выросли на 10%

Поступления по страховым взносам от безработицы выросли на 9,8%

В Азербайджане поступления по взносам на социальное страхование выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 895,3 млн манатов, прогноз выполнен на 113,6%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственную налоговую службу при Минэкономики.

За последний год поступления по внебюджетным организациям выросли на 13,8%, прогноз выполнен на 115,9%. Поступления по страховым взносам от безработицы выросли на 9,8% и составили 30,3 млн манатов, прогноз выполнен на 112,1%. По внебюджетным организациям эти поступления увеличились на 15,7%, прогноз выполнен на 110,9%.

В первом квартале текущего года поступления по взносам на обязательное медицинское страхование составили 112,3 млн манатов, в бюджет поступило на 25,5 млн манатов больше предусмотренных средств.