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В Азербайджане поступления по взносам на государственное соцстрахование выросли почти на 19%

В Азербайджане поступления по взносам на государственное соцстрахование выросли почти на 19% В январе-мае текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили 1 млрд 815 млн 822,4 тыс. манатов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 18,6% или 285 млн 131,9 тыс. манато
Финансы
13 июня 2022 г. 17:56
В Азербайджане поступления по взносам на государственное соцстрахование выросли почти на 19%

В январе-мае текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили 1 млрд 815 млн 822,4 тыс. манатов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 18,6% или 285 млн 131,9 тыс. манатов, прогноз по поступлениям перевыполнен на 157 млн 656,6 тыс. манатов.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Отмечается, что поступления по внебюджетным организациям выросли на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 млрд 155 млн 568,6 тыс. манатов, прогноз выполнен на 119,7%.

Поступления по страхованию от безработицы выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 62 млн 641,7 тыс. манатов, прогноз выполнен на 115,1%. Поступления по внебюджетным организациям увеличились на 20,5% и составили 46,2 млн манатов, прогноз по поступлениям выполнен на 125,6%.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 19% rise in compulsory state social insurance premiums 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 19 %-dək artıb

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