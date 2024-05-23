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В Азербайджане поступления по упрощенному налогу выросли более чем на 10%

В Азербайджане поступления по упрощенному налогу выросли более чем на 10% В 2023 году поступления по упрощенному налогу в Азербайджане были исполнены на 357 млн манатов (на 32 млн манатов или 9,8% больше) против прогноза в 325 млн манатов, а по сравнению с 2022 годом - на 33,7 млн манатов или на 10,4% больше.
Финансы
23 мая 2024 г. 11:45
В Азербайджане поступления по упрощенному налогу выросли более чем на 10%

В 2023 году поступления по упрощенному налогу в Азербайджане были исполнены на 357 млн манатов (на 32 млн манатов или 9,8% больше) против прогноза в 325 млн манатов, а по сравнению с 2022 годом - на 33,7 млн манатов или на 10,4% больше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

39,1% или 139,5 млн манатов, поступивших по данному виду выплат, обеспечили юридические лица, 42,7% или 152,6 млн манатов - физические лица, а 18,2% или 64,9 млн манатов - упрощенный налог, предусмотренный за не вывод денежных средств наличными.

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