В Азербайджане поступления по соцстрахованию выросли на 8%

В январе-августе текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили 2 494,5 млн манатов.

В январе-августе текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Азербайджане составили 2 494,5 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

По информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 8,1%, прогноз выполнен на 232,1 млн манатов. Поступления по внебюджетным организациям выросли на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 583 млн манатов, прогноз выполнен на 113,3%.