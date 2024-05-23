В Азербайджане поступления по подоходному налогу физических лиц выросли на 13%

В 2023 году поступления по подоходному налогу физических лиц в Азербайджане составили 1 659,6 млн манатов (на 40,4 млн манатов или 2,4% меньше) против прогноза в 1 700 млн манатов, а по сравнению с 2022 годом - на 185,2 млн манатов или 12,6% больше.

В 2023 году поступления по подоходному налогу физических лиц в Азербайджане составили 1 659,6 млн манатов (на 40,4 млн манатов или 2,4% меньше) против прогноза в 1 700 млн манатов, а по сравнению с 2022 годом - на 185,2 млн манатов или 12,6% больше.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

Причиной роста по сравнению с предыдущим годом стало увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в стране на 11,2% - до 934 манатов, а фонда заработной платы - на 2 877,4 млн манатов или 15,5%.