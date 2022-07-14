В Азербайджане поступления по дорожному налогу выросли на 38%

В январе-июне этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) составили 2 539,751 млн манатов.

В январе-июне этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) составили 2 539,751 млн манатов.

Это на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 14,5%, до 638,311 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 30,4%, до 1 802,834 млн манатов, по акцизам - на 10,2%, до 69,916 млн манатов, по дорожному налогу - на 38,3%, до 28,689 млн манатов.