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В Азербайджане поступления по дорожному налогу выросли на 38%

В Азербайджане поступления по дорожному налогу выросли на 38% В январе-июне этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) составили 2 539,751 млн манатов.
Финансы
14 июля 2022 г. 12:50
В Азербайджане поступления по дорожному налогу выросли на 38%

В январе-июне этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) составили 2 539,751 млн манатов.

Это на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ГТК.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 14,5%, до 638,311 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) - на 30,4%, до 1 802,834 млн манатов, по акцизам - на 10,2%, до 69,916 млн манатов, по дорожному налогу - на 38,3%, до 28,689 млн манатов.

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Версия на английском языке Road tax revenues up 38% through customs authorities in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük orqanlarının xətti ilə yol vergisi daxilolmaları 38% artıb

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