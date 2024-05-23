В Азербайджане поступления по дорожному налогу превысили прогноз на 9%

В 2023 году поступления по дорожному налогу в Азербайджане составили 137,3 млн манатов (на 11,4 млн манатов или 9,1% больше) против прогноза в 125,9 млн манатов.

В 2023 году поступления по дорожному налогу в Азербайджане составили 137,3 млн манатов (на 11,4 млн манатов или 9,1% больше) против прогноза в 125,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

Согласно отчету, доля внутригосударственных операций в поступлениях по акцизному налогу составила 94,5 млн манатов (на 8,6 млн манатов или 10% больше) против прогноза в 85,9 млн манатов, а доля таможенных органов - 42,8 млн манатов (на 2,8 млн манатов или 7% больше) против прогноза в 40 млн манатов.