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В Азербайджане поступления по дорожному налогу превысили прогноз на 9%

В Азербайджане поступления по дорожному налогу превысили прогноз на 9% В 2023 году поступления по дорожному налогу в Азербайджане составили 137,3 млн манатов (на 11,4 млн манатов или 9,1% больше) против прогноза в 125,9 млн манатов.
Финансы
23 мая 2024 г. 11:30
В Азербайджане поступления по дорожному налогу превысили прогноз на 9%

В 2023 году поступления по дорожному налогу в Азербайджане составили 137,3 млн манатов (на 11,4 млн манатов или 9,1% больше) против прогноза в 125,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

Согласно отчету, доля внутригосударственных операций в поступлениях по акцизному налогу составила 94,5 млн манатов (на 8,6 млн манатов или 10% больше) против прогноза в 85,9 млн манатов, а доля таможенных органов - 42,8 млн манатов (на 2,8 млн манатов или 7% больше) против прогноза в 40 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yol vergisi üzrə daxilolmalar proqnozdan 9 % çox olub

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