Глава фонда: Предложено расширить ипотеку для "стабильных налогоплательщиков"

В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана разработаны соответствующие меры для того, чтобы в будущем проживающие там лица могли воспользоваться ипотечными кредитами.

В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана разработаны соответствующие меры для того, чтобы в будущем проживающие там лица могли воспользоваться ипотечными кредитами.

Как передает Report, об этом генеральный директор Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Ильхам Келешов заявил в эфире программы "Экономическая зона" на телеканале ATV.

"Кроме того, в целях расширения доступа населения к ипотечному кредитованию разработаны соответствующие меры для обеспечения доступа к ипотечным кредитам стабильных налогоплательщиков (повара, парикмахеры, няни и другие)",- сказал он.

По его словам, предложения по применению этих нововведений были представлены в законодательном порядке.

"После прохождения процедуры согласования в соответствующем порядке, в ближайшем будущем возможно внедрение этих нововведений", - сказал Келешов.