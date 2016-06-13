​В Азербайджане постепенно сокращается количество банкоматов

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Общее количество банкоматов в Азербайджане в месячном исчислении сократилось на 7 единиц, с начала года - на 141 единицу (-5,23%) и на 1 мая составило 2 553 ATM.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, 1 412 или 55,3% банкоматов распределено в Баку, 1 141 или 44,7% - по регионам. В апреле в столице закрыто 9, в регионе установлены два банкомата.

По сравнению с началом года в столице наблюдается сокращение количества банкоматов на 90 единиц или 5,99%, в регионах - на 51 единицу или 4,28%.

Согласно отчету, на 1 мая этого года на каждые 3,81 тыс. человек населения приходился один банкомат. В начале года этот показатель был равен 3,6 тыс.человек/банкомат.