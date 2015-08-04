​В Азербайджане после девальвации курс бивалютной корзины снизился на 1,2%

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане после девальвации официальный курс маната по отношению к бивалютной корзине за прошедший период укрепился на 1,2%. Это показали расчеты аналитической группы Report.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в соответствии с денежной политикой с 11 марта 2008 года проводит курсовую политику посредством механизма валютной корзины, в которую входят доллар США и евро.

С целью поэтапной оптимизации структуры корзины и усиления влияния на номинальный эффективный курс ЦБА с 1 июня 2008 года установило соотношение долей доллара и евро в корзине соответственно на уровне 70% и 30%. В итоге в этот же день курс валютной корзины составил 0,9613 манатов.

Отметим, что в первый же день после девальвации 21 февраля 2015 года курс корзины составил 1,0935 манатов, вчера, 3 августа, был равен 1,0802 манатам.

Аналитики Report отмечают, что укрепление национальной валюты, в свою очередь, повышает объем трансфертов Государственного нефтяного фонда в иностранной валюте в госбюджет: "Однако в период, когда цены на нефть на мировом рынке продолжают падать, ЦБА было бы более целесообразно ослабить манат и укрепить корзину. Темп этого в течение года должен быть ниже среднегодовой доходности банковских депозитов в национальной валюте. Иначе владельцы депозитов не будут заинтересованы в размещении депозитов в банках. Для этого необходимо обеспечить владельцев депозитов возможностью получать реальный доход".