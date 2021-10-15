В Азербайджане подорожали яйца

В сентябре этого года продовольственные товары, напитки и табачные изделия в Азербайджане подорожали на 2,6% по сравнению с августом.

В сентябре этого года продовольственные товары, напитки и табачные изделия в Азербайджане подорожали на 2,6% по сравнению с августом.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

В прошлом месяце хлеб, хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 1,8%, мясо и мясопродукты - на 0,6%, рыба и рыбопродукты - на 1,3%, молоко и молочные продукты - на 0,8%, яйца - на 7,3%, сливочное масло и растительные масла - на 0,5%, овощи - на 13,5%, сахар, джемы, мед, шоколад и конфеты - на 0,8%, чай, кофе, какао - на 2,1%, минеральная вода, безалкогольные напитки и соки - на 0,8%, спиртные напитки - 0,4%, фрукты подешевели на 0,2%, а цены на табачные изделия не изменились.