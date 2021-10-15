О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане подорожали яйца

В Азербайджане подорожали яйца В сентябре этого года продовольственные товары, напитки и табачные изделия в Азербайджане подорожали на 2,6% по сравнению с августом.
Финансы
15 октября 2021 г. 12:26
В Азербайджане подорожали яйца

В сентябре этого года продовольственные товары, напитки и табачные изделия в Азербайджане подорожали на 2,6% по сравнению с августом.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

В прошлом месяце хлеб, хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 1,8%, мясо и мясопродукты - на 0,6%, рыба и рыбопродукты - на 1,3%, молоко и молочные продукты - на 0,8%, яйца - на 7,3%, сливочное масло и растительные масла - на 0,5%, овощи - на 13,5%, сахар, джемы, мед, шоколад и конфеты - на 0,8%, чай, кофе, какао - на 2,1%, минеральная вода, безалкогольные напитки и соки - на 0,8%, спиртные напитки - 0,4%, фрукты подешевели на 0,2%, а цены на табачные изделия не изменились.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yumurta sentyabrda 7%-dən çox bahalaşıb

Экслюзивные новости

Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
15 октября 2021 г. 13:49
Россия может признать электронную подпись Азербайджана
Россия может признать "электронную подпись" Азербайджана
15 октября 2021 г. 12:27
МИД Румынии: Намерены перезагрузить экономическое сотрудничество с Азербайджаном
МИД Румынии: Намерены перезагрузить экономическое сотрудничество с Азербайджаном
14 октября 2021 г. 14:54
Губернатор Львова: Хотелось бы развития сотрудничества с Азербайджаном и в других сферах
ФотоГубернатор Львова: Хотелось бы развития сотрудничества с Азербайджаном и в других сферах
14 октября 2021 г. 14:36
Грузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно
ФотоГрузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно
13 октября 2021 г. 17:54
Азерсу: Мы подготовили инфраструктуру к зиме
"Азерсу": Мы подготовили инфраструктуру к зиме
13 октября 2021 г. 17:04
Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии
Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии
13 октября 2021 г. 15:11
Парламент Азербайджана примет заявление в связи с Днем Победы
Парламент Азербайджана примет заявление в связи с Днем Победы
13 октября 2021 г. 14:13
Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
13 октября 2021 г. 12:26
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi