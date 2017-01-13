В Азербайджане подорожали межбанковские кредиты

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане выросла средняя процентная ставка по межбанковским кредитам как в манатах, так и в иностранной валюте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно отчету, средняя процентная ставка по манатным кредитам в месячном сравнении выросла на 1,09 процентных пункта и на 1 декабря 2016 года составила 7,78% годовых, по кредитам в иностранной валюте - на 0,02 процентных пункта - до 5,44% годовых.

Самая высокая процентная ставка по манатным кредитам, выдаваемым на срок более 1 года, выросла на 4,14 процентных пункта и на 1 декабря составила 8,91%, кредиты в иностранной валюте сроком более 1 года подорожали на 0,01 процентных пункта – до 4,71%.

Отметим, что процентная ставка по манатным кредитам сроком на 30-90 дней не изменилась, оставшись на уровне 17,42%, в иностранной валюте подешевела с 17,22% до 16,54%.