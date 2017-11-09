В Азербайджане подорожали межбанковские кредиты в инвалюте

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В сентябре средняя годовая процентная ставка по межбанковским кредитам в национальной валюте снизилась на 0,03 п.п., составив 8,41%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Средняя годовая процентная ставка по кредитам в иностранной валюте, напротив, выросла с 9,76% до 9,97%.

Самая высокая процентная ставка отмечалась по манатным кредитам сроком на 30-90 дней на уровне 20,62%, по кредитам в инвалюте - 17,22%.