 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане подорожали межбанковские кредиты в инвалюте

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В сентябре средняя годовая процентная ставка по межбанковским кредитам в национальной валюте снизилась на 0,03 п.п., составив 8,41%. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    Средняя годовая процентная ставка по кредитам в иностранной валюте, напротив, выросла с 9,76% до 9,97%.

    Самая высокая процентная ставка отмечалась по манатным кредитам сроком на 30-90 дней на уровне 20,62%, по кредитам в инвалюте - 17,22%. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi