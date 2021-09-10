В Азербайджане подготовят генплан еще трех городов

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подвел итоги 3 открытых тендеров на разработку генеральных планов городов Исмаиллы, Лиман Лянкяранского района и Худат Хачмазского района.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подвел итоги 3 открытых тендеров на разработку генеральных планов городов Исмаиллы, Лиман Лянкяранского района и Худат Хачмазского района.

Как сообщает Report, победителями тендеров стали соответственно фирма "EL & EN", ООО Integris и проектный институт ("Азердовлетлайихе") Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Победителям будут выплачены соответственно 178 тыс., 154 тыс. и 168 тыс. манатов, а в общей сложности - 500 тыс. манатов.