О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане подготовят генплан еще трех городов

В Азербайджане подготовят генплан еще трех городов Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подвел итоги 3 открытых тендеров на разработку генеральных планов городов Исмаиллы, Лиман Лянкяранского района и Худат Хачмазского района.
Финансы
10 сентября 2021 г. 10:00
В Азербайджане подготовят генплан еще трех городов

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подвел итоги 3 открытых тендеров на разработку генеральных планов городов Исмаиллы, Лиман Лянкяранского района и Худат Хачмазского района.

Как сообщает Report, победителями тендеров стали соответственно фирма "EL & EN", ООО Integris и проектный институт ("Азердовлетлайихе") Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Победителям будут выплачены соответственно 178 тыс., 154 тыс. и 168 тыс. манатов, а в общей сложности - 500 тыс. манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 şəhərin baş planı hazırlanacaq

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2021)
10 сентября 2021 г. 09:28
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2021)
10 сентября 2021 г. 09:26
Основные американские индексы снизились
Основные американские индексы снизились
10 сентября 2021 г. 06:31
Системы денежных переводов в Сальвадоре могут потерять $400 млн из-за биткоина
Системы денежных переводов в Сальвадоре могут потерять $400 млн из-за биткоина
9 сентября 2021 г. 20:31
За счет чего будут повышаться зарплаты в Азербайджане?
За счет чего будут повышаться зарплаты в Азербайджане?
9 сентября 2021 г. 17:46
Доходы сводного бюджета Азербайджана к 2025 году достигнут 30 млрд манатов
Доходы сводного бюджета Азербайджана к 2025 году достигнут 30 млрд манатов
9 сентября 2021 г. 12:09
Дефицит госбюджета снизится до 1,5 млрд манатов к 2025 году
Дефицит госбюджета снизится до 1,5 млрд манатов к 2025 году
9 сентября 2021 г. 11:49
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2021)
9 сентября 2021 г. 10:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2021)
9 сентября 2021 г. 09:51
Азербайджан в 2022 году вернет долг в размере более 1 млрд долларов
Азербайджан в 2022 году вернет долг в размере более 1 млрд долларов
9 сентября 2021 г. 09:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi