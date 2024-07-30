В Азербайджане подготовлен законопроект "О кредитных рейтинговых агентствах"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил законопроект "О кредитных рейтинговых агентствах".
Об этом Report сообщили в ЦБА.
Было отмечено, что создание механизма внутреннего кредитного рейтинга в стране является одним из основных приоритетов ЦБА. Ведомство приступило к реализации проекта внутреннего кредитного рейтинга и провело работы по технико-экономическому обоснованию с привлечением внешних экспертов международных организаций. На основе результатов оценки был составлен стратегический подход и план действий, и началась его реализация.
"В настоящее время работа по подготовке законопроекта "О кредитных рейтинговых агентствах" близится к завершению. Также ведется активная работа по изучению международного опыта относительно формирования системы внутреннего кредитного рейтинга. Считаем, что формирование регулируемого внутреннего механизма кредитного рейтинга в стране положительно скажется на финансовой доступности и финансовой стабильности", - заявили в ЦБА.