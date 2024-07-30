В Азербайджане подготовлен законопроект "О кредитных рейтинговых агентствах"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил законопроект "О кредитных рейтинговых агентствах".

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил законопроект "О кредитных рейтинговых агентствах".

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Было отмечено, что создание механизма внутреннего кредитного рейтинга в стране является одним из основных приоритетов ЦБА. Ведомство приступило к реализации проекта внутреннего кредитного рейтинга и провело работы по технико-экономическому обоснованию с привлечением внешних экспертов международных организаций. На основе результатов оценки был составлен стратегический подход и план действий, и началась его реализация.

"В настоящее время работа по подготовке законопроекта "О кредитных рейтинговых агентствах" близится к завершению. Также ведется активная работа по изучению международного опыта относительно формирования системы внутреннего кредитного рейтинга. Считаем, что формирование регулируемого внутреннего механизма кредитного рейтинга в стране положительно скажется на финансовой доступности и финансовой стабильности", - заявили в ЦБА.