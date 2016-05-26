​В Азербайджане подготовлен специальный пакет предложений по увеличению ликвидности банковской системы

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Ассоциация банков Азербайджана (ABA) представила правительству специальный пакет предложений по увеличению уровня ликвидности банковской системы страны. Как передает Report, об этом сказал директор Азербайджанского банковского учебного центра Джаваншир Абдуллаев.

Дж.Абдуллаев отметил, что в стране существует нехватка манатной массы для развития реального сектора. По его словам, в настоящее время манатная эмиссия со стороны Центробанка также не является целесообразной.

"Без поддержки банковский сектор не сможет выйти из ситуации. Кризис заставил вновь пересмотреть расходы. В Азербайджане заработные платы банковских сотрудников по сравнению с активами выше даже, чем в Европе. Банки подняли зарплаты до такого уровня, что сейчас не могут с этим справиться", - подчеркнул эксперт.