В Азербайджане подготовлен документ для расширения доступа аграрного бизнеса к финансовым ресурсам

Ассоциация банков Азербайджана в сотрудничестве с Центробанком и Минэкономики подготовила документ "Финансирование социально-экономического развития" с целью расширения доступа субъектов сельскохозяйственного бизнеса к финансовым ресурсам.
Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации Юнус Абдулов на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.
По его словам, для реализации документа при Ассоциации создана рабочая группа, которая занимается вопросами расширения кредитных продуктов для аграрного сектора.