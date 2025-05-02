В Азербайджане подготовлен документ для расширения доступа аграрного бизнеса к финансовым ресурсам

В Азербайджане подготовлен документ "Финансирование социально-экономического развития"

Ассоциация банков Азербайджана в сотрудничестве с Центробанком и Минэкономики подготовила документ "Финансирование социально-экономического развития" с целью расширения доступа субъектов сельскохозяйственного бизнеса к финансовым ресурсам.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации Юнус Абдулов на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

По его словам, для реализации документа при Ассоциации создана рабочая группа, которая занимается вопросами расширения кредитных продуктов для аграрного сектора.