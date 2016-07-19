В Азербайджане подешевели межбанковские кредиты

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане снизилась средняя процентная ставка по межбанковским кредитам, выдаваемым как в манатах, так и в иностранной валюте. Средняя процентная ставка по манатным кредитам за май снизилась на 0,68 процентных пункта и на 1 июня составила 4,64% годовых, по кредитам в иностранной валюте - на 0,06 процентных пункта - до 4,49% годовых.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, самая высокая процентная ставка зафиксирована по манатным кредитам сроком на 30-90 дней – 8,95% годовых, кредитам в иностранной валюте – 11,43% годовых. Самая низкая процентная ставка зафиксирована по манатным кредитам сроком более 1 года - 1,25% и в иностранной валюте сроком на 1 месяц – 2,05%.