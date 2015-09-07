В Азербайджане подешевели межбанковские кредиты

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане снизилась средняя процентная ставка по межбанковским кредитам, выдаваемым как в манатах, так и в иностранной валюте. Средняя процентная ставка по манатным кредитам за июль снизилась на 0,71 процентных пункта и на 1 августа составила 6,33% годовых, по кредитам в иностранной валюте - на 0,53 процентных пункта - до 5,09% годовых.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центробанка.

Самая высокая процентная ставка зафиксирована по манатным кредитам сроком на 90-180 дней - 16,0% годовых, кредитам в иностранной валюте сроком свыше 1 года - 8,06% годовых. Самая низкая процентная ставка зафиксирована кредитам сроком на 1 месяц в манатах - 1,94%, в иностранной валюте - 3,60%.