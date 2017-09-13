В Азербайджане подешевели межбанковские кредиты

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В июле средняя процентная ставка по межбанковским кредитам в национальной и иностранной валюте снизилась. Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Средняя процентная ставка по кредитам в манатах снизилась с 10,42% до 9,18%, в иностранной валюте – с 10,03% до 9,73%.

Самая высокая процентная ставка отмечалась по манатным кредитам сроком на 30-90 дней на уровне 20,62%, самая низкая – по кредитам сроком до 1 месяца – 3%. В инвалюте самая высокая процентная ставка зафиксирована по кредитам сроком на 30-90 дней (17,22%), самая низкая – по кредитам сроком до 1 месяца (1,22%).