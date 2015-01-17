В Азербайджане почтовые отделения также будут выдавать кредиты

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Выдача микрокредитов клиентам почтовыми отделениями в Азербайджане, обладающими широкой сетью, и их выплата является выгодным механизмом. Уже подготовлен пилотный проект по выдаче кредитов почтовыми отделениями. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов.

"Мы подготовили пилотный проект по выдаче кредитов почтовыми отделениями, банковская политика находится в центре внимания государства, а также Центрального банка. Поэтому расширена правовая база, подготовлены несколько пилотных проектов. После решения юридических вопросов мы приступим к его реализации. Считаем, что это даст результаты, потому что почтовая сеть является благоприятной средой для выдачи микрокредитов и их возвращения", - отметил министр.

А.Аббасов заявил, что пилотный проект будет осуществляться в нескольких районах.