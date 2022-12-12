В Азербайджане по итогам 11 месяцев вырос объем розничной торговли

В январе-ноябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 45 111 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 25 354,3 млн манатов, непродовольственных товаров – на сумму

В январе-ноябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 45 111 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 25 354,3 млн манатов, непродовольственных товаров – на сумму 19 756,7 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет статистики.

По информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 2,2%, непродовольственных товаров - на 3,8%.

За отчетный период население потратило в торговых сетях 51,7 % средств на продовольственные товары, 4,5% - напитки и табачные изделия, 14,7% - текстиль, одежду и обувь, 5,6% - бензин и дизтопливо, 5% - электрические товары и мебель, 2,1% - фармацевтические и медицинские товары, 1% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 15,4% - прочие непродовольственные товары.

За отчетный период стоимость товаров, приобретенных субъектами негосударственного сектора, увеличилась в реальном выражении на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от всего оборота розничной торговли.

По сравнению с январем-ноябрем 2021 года розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 3,1%, физических лиц - на 2,4%, рынков и ярмарок - на 4%.

Объем продаж потребительских товаров в розничной торговой сети на душу населения составил в среднем 407,4 маната в месяц, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - 229 манатов, непродовольственных товаров - 178,4 маната.