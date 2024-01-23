В Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 462 млн манатов

В 2023 году по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 461,7 млн манатов.

В 2023 году по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 461,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 9,2% больше, чем в 2022 году.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 20,9% и составила 492 млн манатов.

За год сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, осталась неизменной - 450 млн манатов, а сумма средств, выделенных фонду из госбюджета, снизилась на 8% - до 87,6 млн манатов.