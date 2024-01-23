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В Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 462 млн манатов

В Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 462 млн манатов В 2023 году по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 461,7 млн манатов.
Финансы
23 января 2024 г. 11:27
В Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 462 млн манатов

В 2023 году по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) были выданы кредиты на сумму 461,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 9,2% больше, чем в 2022 году.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 20,9% и составила 492 млн манатов.

За год сумма средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, осталась неизменной - 450 млн манатов, а сумма средств, выделенных фонду из госбюджета, снизилась на 8% - до 87,6 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending in 2023 reaches $271M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il dövlət xətti ilə 462 milyon manat ipoteka krediti verilib

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