В Азербайджане по гослинии выдано более 36 тыс. ипотечных кредитов

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 36 004 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 940,323 млн манатов.

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 36 004 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 940,323 млн манатов.

Об этом сообщили Report в фонде.

На сегодняшний день предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на сумму 234,128 млн манатов, 1 092 квартиры были сданы в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.