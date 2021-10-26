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В Азербайджане по гослинии выдано более 36 тыс. ипотечных кредитов

В Азербайджане по гослинии выдано более 36 тыс. ипотечных кредитов До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 36 004 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 940,323 млн манатов.
Финансы
26 октября 2021 г. 11:03
В Азербайджане по гослинии выдано более 36 тыс. ипотечных кредитов

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 36 004 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 940,323 млн манатов.

Об этом сообщили Report в фонде.

На сегодняшний день предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на сумму 234,128 млн манатов, 1 092 квартиры были сданы в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на английском языке Number of government mortgage loans in Azerbaijan exceed 36,000
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 36 mini ötüb

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