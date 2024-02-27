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В Азербайджане по гослинии в январе выдано ипотечных кредитов на 16 млн манатов

В Азербайджане по гослинии в январе выдано ипотечных кредитов на 16 млн манатов В январе этого года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 16,1 млн манатов.
Финансы
27 февраля 2024 г. 15:18
В Азербайджане по гослинии в январе выдано ипотечных кредитов на 16 млн манатов

В январе этого года по линии Ипотечного и кредитного-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 16,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 82,95% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов снизилась на 30,1% и составила 20,9 млн манатов.

В течение месяца ИКГФ привлекла 50 млн манатов путем выпуска облигаций (за аналогичный период прошлого года средств не привлекала), средств из государственного бюджета в фонд, как и год назад, не выделялось.

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Версия на английском языке Government mortgage lending in January reaches $9.5M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə yanvarda 16 milyon manat ipoteka krediti verilib

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