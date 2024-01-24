О нас

В Азербайджане платежные организации и эмитенты электронных денег смогут выдавать кредиты

В Азербайджане платежные организации и эмитенты электронных денег смогут выдавать кредиты В Азербайджане платежные организации и эмитенты электронных денег смогут предоставлять кредиты своим клиентам.
Финансы
24 января 2024 г. 11:43
В Азербайджане платежные организации и эмитенты электронных денег смогут выдавать кредиты

В Азербайджане платежные организации и эмитенты электронных денег смогут предоставлять кредиты своим клиентам.

Как сообщает Report, это отражено в "Порядке организации и осуществления деятельности платежных организаций и эмитентов электронных денег", утвержденном коллегией Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, за одну платежную операцию организации смогут выдавать кредит на сумму не более 50 манатов. Кредиты выдаются исключительно в национальной валюте и на срок не более двух месяцев.

Кроме того, до полного погашения полученного займа клиенту не может быть выдан новый кредит. Следует учесть, что документ также устанавливает минимальные требования для совокупного капитала платежных организаций, которые хотят выдавать кредиты.

Общая сумма кредитов, выданных одной организацией, не может превышать 10% от ее совокупного капитала. Кредиты могут быть выданы лишь за счет собственных средств организации. Запрещено перенаправлять на кредиты средства, полученные от пользователей платежных услуг.

Платежные организации и эмитенты электронных денег должны предоставлять в ЦБА ежемесячные отчеты о выданных ими кредитах в течение первых пяти рабочих дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ödəniş və elektron pul təşkilatları kredit verə biləcək

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi