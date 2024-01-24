В Азербайджане платежные организации и эмитенты электронных денег смогут выдавать кредиты

В Азербайджане платежные организации и эмитенты электронных денег смогут предоставлять кредиты своим клиентам.

В Азербайджане платежные организации и эмитенты электронных денег смогут предоставлять кредиты своим клиентам.

Как сообщает Report, это отражено в "Порядке организации и осуществления деятельности платежных организаций и эмитентов электронных денег", утвержденном коллегией Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, за одну платежную операцию организации смогут выдавать кредит на сумму не более 50 манатов. Кредиты выдаются исключительно в национальной валюте и на срок не более двух месяцев.

Кроме того, до полного погашения полученного займа клиенту не может быть выдан новый кредит. Следует учесть, что документ также устанавливает минимальные требования для совокупного капитала платежных организаций, которые хотят выдавать кредиты.

Общая сумма кредитов, выданных одной организацией, не может превышать 10% от ее совокупного капитала. Кредиты могут быть выданы лишь за счет собственных средств организации. Запрещено перенаправлять на кредиты средства, полученные от пользователей платежных услуг.

Платежные организации и эмитенты электронных денег должны предоставлять в ЦБА ежемесячные отчеты о выданных ими кредитах в течение первых пяти рабочих дней.