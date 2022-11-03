В Азербайджане платежи в связи с получением адвокатской ордерной марки освобождаются от налога на три года

В Азербайджане платежи в связи с получением адвокатской ордерной марки освобождаются от налога на три года

С 1 января следующего года в Азербайджане предусмотрено освобождение на три года от налогов выплат, которые адвокаты и адвокатские учреждения вносят в Коллегию адвокатов в связи с получением ордерной марки.

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С 1 января следующего года в Азербайджане предусмотрено освобождение на три года от налогов выплат, которые адвокаты и адвокатские учреждения вносят в Коллегию адвокатов в связи с получением ордерной марки. Как сообщает Report, это отражено в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс. В соответствии с другими изменениями, импорт основных средств, перечень которых определяется соответствующим органом исполнительной власти, а также оборудования и запасных частей в рамках проекта реорганизации соответствующего органа исполнительной власти начиная с 1 января 2023 года также освобождается от налога на три года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram