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В Азербайджане платежи в связи с получением адвокатской ордерной марки освобождаются от налога на три года

В Азербайджане платежи в связи с получением адвокатской ордерной марки освобождаются от налога на три года С 1 января следующего года в Азербайджане предусмотрено освобождение на три года от налогов выплат, которые адвокаты и адвокатские учреждения вносят в Коллегию адвокатов в связи с получением ордерной марки.
Финансы
3 ноября 2022 г. 11:24
В Азербайджане платежи в связи с получением адвокатской ордерной марки освобождаются от налога на три года

С 1 января следующего года в Азербайджане предусмотрено освобождение на три года от налогов выплат, которые адвокаты и адвокатские учреждения вносят в Коллегию адвокатов в связи с получением ордерной марки.

Как сообщает Report, это отражено в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

В соответствии с другими изменениями, импорт основных средств, перечень которых определяется соответствующим органом исполнительной власти, а также оборудования и запасных частей в рамках проекта реорганизации соответствующего органа исполнительной власти начиная с 1 января 2023 года также освобождается от налога на три года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vəkillik orderi üçün ödənişlər 3 il vergidən azad edilir

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