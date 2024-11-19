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В Азербайджане планируют увеличить финансирование услуг, связанных с онкологией

В Азербайджане планируют увеличить финансирование услуг, связанных с онкологией 13:32
Финансы
19 ноября 2024 г. 13:50
В Азербайджане планируют увеличить финансирование услуг, связанных с онкологией

В Азербайджане в ближайшее время будут подготовлены предложения, направленные на выделение дополнительных средств на онкологические медицинские услуги.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время выступления на совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса: по природным ресурсам, энергетике и экологии; труду и социальной политике, здравоохранению; международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр отметил, что финансирование медицинских услуг в сфере онкологии является важным вопросом, и ежегодно на эту сферу выделяется 60 млн манатов. Кроме того, выделяются средства из резервных фондов. "Медицинские услуги в сфере онкологии - это вопрос, который беспокоит всех нас. Мы должны провести совместные обсуждения с Министерством здравоохранения, Госагентством по обязательного медицинскому страхованию, Национальным онкологическим центром и Министерством финансов, чтобы изучить пути выделения дополнительных средств на эти услуги. В ближайшее время соответствующие предложения будут подготовлены и представлены правительству".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda onkoloji tibb xidmətlərinin maliyyələşdirilməsi artırılacaq

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