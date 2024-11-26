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В Азербайджане планируют расширить финансирование зарплат в частном секторе из бюджета

В Азербайджане планируют расширить финансирование зарплат в частном секторе из бюджета В Азербайджане планируется расширить работу по софинансированию заработной платы работников из бюджета совместно с работодателями.
Финансы
26 ноября 2024 г. 17:54
В Азербайджане планируют расширить финансирование зарплат в частном секторе из бюджета

В Азербайджане планируется расширить работу по софинансированию заработной платы работников из бюджета совместно с работодателями.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов о госбюджетах социальных фондов на 2025 год.

По его словам, целью является перевод сотрудничества с субъектами предпринимательства в сфере занятости населения на новый формат.

Бабаев подчеркнул, что в 2025 году на эти цели планируется потратить 4 млн манатов и привлечь к соответствующей программе более 1000 человек.

Кроме того, министр отметил, что в следующем году на проведение ярмарок вакансий и трудовых бирж планируется потратить около 500 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özəl sektorda əmək haqqının büdcədən maliyyələşdirilməsi üçün işlər genişləndiriləcək

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