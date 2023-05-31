В Азербайджане планируется усилить институт страхового агента

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили усиление института страхового агента.

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили усиление института страхового агента.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в Twitter.

"В Центральном банке Азербайджана состоялась встреча с действующими страховыми агентами. Обсуждены вопросы усиления роли страховых агентов в росте страхового рынка. Были проанализированы вопросы развития страхового рынка со страховыми агентами, являющимися важными профессиональными участниками страхового рынка, а также проведен обмен мнениями по усилению института страхового агента", - написал Кязымов.