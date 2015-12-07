​В Азербайджане планируется разработка кодекса этики и чести банкира

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В целях стимулирования корпоративной социальной ответственности в банковском секторе Азербайджана планируется разработка, принятие и пропаганда кодекса этики и чести банкира, организация деятельности по поддержке финансово-экономического образования в стране и других подобных мероприятий.

Как сообщили Report в Ассоциации банков Азербайджана (АБА), это является одним из стратегических целей и направлений деятельности, заложенных в Стратегическом плане на 2016-2020 годы.

"АБА комплексно подходит к вопросу поддержки деятельности банков. Стратегический план предусматривает проведение мероприятий в направлении расширения связей с общественностью, в том числе работ по просвещению и информированности общественности, повышению уровня финансовой грамотности в целях повышению доверия к банкам, нейтрализации негативной и ложной информации", - отметили в АБА.

Одним из важных направлений деятельности, которым АБА придает важное значение в нынешнем периоде постнефтяной экономики, является оптимизация расходов банков и повышения качества оказываемых населению услуг, а также работы по реализации проектов, связанных с расширением доступа населения к финансовым услугам.