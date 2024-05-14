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В Азербайджане первый транш облигаций финансово-лизинговой компании включен в листинг

В Азербайджане первый транш облигаций финансово-лизинговой компании включен в листинг Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) первый транш на сумму 250 000 долларов США облигаций финансово-лизинговой компании ООО Ekolizinq общей стоимостью 500 000 долларов США включен в листинг в стандартном сегменте рынка.
Финансы
14 мая 2024 г. 19:36
В Азербайджане первый транш облигаций финансово-лизинговой компании включен в листинг

Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) первый транш на сумму 250 000 долларов США облигаций финансово-лизинговой компании ООО Ekolizinq общей стоимостью 500 000 долларов США включен в листинг в стандартном сегменте рынка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Речь идет о 250 процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 1000 долларов США каждая. Ценные бумаги будут размещены методом конкурентного аукциона. Дата проведения аукциона будет опубликована на сайте БФБ не менее чем за 2 рабочих дня до начала размещения.

Облигации будут находиться в обращении 36 месяцев. Их годовая доходность составляет 10%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно.

Главным андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания INVEST-AZ". Желающие купить облигации могут обратиться в другие инвестиционные компании, входящие в состав БФБ.

Выкуп эмитентом ценных бумаг в период обращения не предусмотрен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda maliyyə-lizinq şirkətinin istiqrazlarının ilk tranşı listinqə daxil edilib

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