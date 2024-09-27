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В Азербайджане перестраховочные премии выросли на 10%

В Азербайджане перестраховочные премии выросли на 10% 11:45
Финансы
27 сентября 2024 г. 12:05
В Азербайджане перестраховочные премии выросли на 10%

В Азербайджане премии на перестрахование в первом полугодии текущего года снизились на 10% или 6 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 57 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за I полугодие 2024 года", опубликованного на сайте Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, доля премий на перестрахование составила 8% всех взносов страховщиков в январе-июне 2024 года.

За 6 месяцев премии на перестрахование по страхованию жизни составили 3 млн манатов, по видам страхования, не связанным с жизнью - 54 млн манатов.

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