В Азербайджане перестраховочные премии выросли на 10%

11:45

В Азербайджане премии на перестрахование в первом полугодии текущего года снизились на 10% или 6 млн манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 57 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за I полугодие 2024 года", опубликованного на сайте Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, доля премий на перестрахование составила 8% всех взносов страховщиков в январе-июне 2024 года.

За 6 месяцев премии на перестрахование по страхованию жизни составили 3 млн манатов, по видам страхования, не связанным с жизнью - 54 млн манатов.