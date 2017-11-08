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    В Азербайджане пересмотрят размер детских пособий

    © Report

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет пересмотрена сумма детских пособий.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов в ответ на предложение увеличить размер пособия для детей в возрасте до трех лет.

    Министр отметил, что в целом изучается опыт различных стран для реорганизации системы адресной социальной помощи.

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