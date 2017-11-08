В Азербайджане пересмотрят размер детских пособий

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет пересмотрена сумма детских пособий.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов в ответ на предложение увеличить размер пособия для детей в возрасте до трех лет.

Министр отметил, что в целом изучается опыт различных стран для реорганизации системы адресной социальной помощи.