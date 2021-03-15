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В Азербайджане падает оборот розничной торговли 

В Азербайджане падает оборот розничной торговли  В отчетном периоде 46,9% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие
Финансы
15 марта 2021 г. 13:21
В Азербайджане падает оборот розничной торговли 

В январе-феврале этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 6 млрд манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 3,2 млрд манатов, непродовольственные товары - на 2,8 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении снизился на 1,3%, в том числе непродовольственных товаров - на 4,9%, а продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос на 2%.

В отчетном периоде 46,9% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 6,3 % - напитки и табачные изделия, 16,5% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,4% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,2% - на электротовары и мебель, 2,3% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,7% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 16,7% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 26,6% потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 49,9% - индивидуальными предпринимателями, 23,5% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 9,3%, индивидуальные предприниматели – 1,6%, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 15,8%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в январе текущего года составил 302,1 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 160,6 маната, непродовольственные товары - на сумму 141,5 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi cüzi azalıb

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