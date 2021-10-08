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В Азербайджане ожидают рост показателей личного потребления

В Азербайджане ожидают рост показателей личного потребления В Азербайджане в этом году ожидается рост личного потребления на 1,5 процентного пункта, а в 2022 году - на 2,1 процентного пункта.
Финансы
8 октября 2021 г. 15:00
В Азербайджане ожидают рост показателей личного потребления

В Азербайджане в этом году ожидается рост личного потребления на 1,5 процентного пункта, а в 2022 году - на 2,1 процентного пункта.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании Fitch Solutions.

Согласно документу, как и в большинстве экономик, в прошлом году пандемия нанесла больший ущерб данному компоненту ВВП и в Азербайджане.

Кроме того, негативное влияние на рынок труда карантинных мер, введенных в связи с пандемией, особенно сильно ударило по доходам домашних хозяйств.

"Хотя мы ожидаем, что уровень безработицы останется стабильным в этом и в 2022 году, на рынке труда будет наблюдаться улучшение на фоне восстановления экономики", - говорится в отчете.

По данным Госкомстата, безработица в Азербайджане в 2019 году составила 4,8%, а в 2020 году выросла до 6,3%. Наибольшее сокращение числа работников наблюдалось в секторе гостеприимства и общественного питания (19,4%).

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Версия на английском языке Fitch expects private consumption to grow in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəxsi istehlak gələn ildən daha da artacaq

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