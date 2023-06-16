В Азербайджане ожидается снижение инфляции до целевого уровня к концу лета

Российский Газпромбанк ожидает замедления инфляции до уровня, близкого к целевому коридору Центрального банка Азербайджана (4% +/-2 п.п.), в июле-августе.

Российский Газпромбанк ожидает замедления инфляции до уровня, близкого к целевому коридору Центрального банка Азербайджана (4% +/-2 п.п.), в июле-августе.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

По ее словам, инфляция в Азербайджане остается пока за пределами целевого коридора ЦБА, превышая его верхнюю границу на 550 базисных пункта и ставку рефинансирования на 250 базисных пункта.

"Инфляция в мае вновь замедлилась до 11,5% в годовом исчислении, снизившись на 1,3 процентных пункта по сравнению с апрелем. Замедление инфляции в прошлом месяце наблюдается во всех сегментах – продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция замедлилась до 12,7% в годовом исчислении, снизившись на 2,47 процентных пункта по сравнению с апрелем. Замедление роста цен наблюдалось на мясо, гречку, яйца, хлеб, подсолнечное и кукурузное масло, а также фрукты и овощи. В то же время продолжилось ускорение роста цен на сахар и безалкогольные напитки.

Инфляция в непродовольственном сегменте в мае продолжила замедляться и составила 10,7% в годовом исчислении (-0,6 п.п. в течение месяца) на фоне замедления роста цен на пиломатериалы, бумагу и ноутбуки. При этом рост цен на обувь, холодильники, кондиционеры и велосипеды продолжал ускоряться, что, вероятно, связано с повышенным спросом на отдельные виды товаров летом.

Рост в сегменте услуг замедлился на 0,2 п.п. до 10,5% в годовом исчислении. При этом нисходящий тренд был несколько смягчен устойчивым ростом цен на аренду жилья, бытовую технику и ремонт квартир, а также на услуги общественного питания и косметики", - сказала Г. Хайдаршина.

Она напомнила, что в ходе майского заседания Центробанк в качестве одного из инфляционных факторов отметил расширение совокупного спроса на фоне поддержки со стороны налогово-бюджетного стимулирования, притока валюты на внутренний рынок и высокой кредитной активности. По данным ЦБА, за январь-апрель предложение превышало спрос на 97% на валютных аукционах, которые проводятся два раза в неделю - во вторник и четверг. В качестве дополнительного драйвера роста в ненефтегазовом секторе (в январе-мае рост составил 4% в годовом исчислении) Центробанк выделил реализацию четвертого пакета социальных реформ.

"На фоне стимулирующей налогово-бюджетной политики денежная масса в манатном выражении увеличилась в 1,8 раза с начала пандемии и превышает 20% ВВП. Рост денежной массы остался значительным в годовом исчислении, составив 24,7% в годовом исчислении. Отметим, что дефицит бюджета на этот год запланирован на уровне 2,5% ВВП с учетом всех последних пересмотров в сторону увеличения доходов и расходов (против 1% ВВП в прошлом году). Это может привести к дальнейшему расширению денежной массы и подтолкнуть ЦБА к активизации операций, направленных на поглощение избыточной ликвидности", - сказала главный экономист Газпромбанка.