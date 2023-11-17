В Азербайджане ожидается рост ненефтегазового сектора

В 2024 году в нефтегазовом секторе Азербайджана прогнозируется снижение на 1,7%, а в ненефтегазовом - рост на 4,6%.

В 2024 году в нефтегазовом секторе Азербайджана прогнозируется снижение на 1,7%, а в ненефтегазовом - рост на 4,6%.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Это соответствует цели обеспечения устойчивости экономики страны за счет развития ненефтегазового сектора. Указанные показатели станут результатом предпринятых целенаправленных мер", - сказал он.